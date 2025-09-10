Se repitió el festejo albirrojo en el microcentro

Tras la victoria de la Selección Paraguaya por 1-0 frente a Perú en Lima, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, los hinchas albirrojos volvieron a salir a las calles para celebrar no solo el triunfo, sino también la clasificación ya asegurada al Mundial 2026.

Fieles a la tradición, los aficionados se congregaron sobre la calle Palma, frente al Panteón de los Héroes, para que el microcentro una vez más se vista de fiesta albirroja. El triunfo tiene un valor especial, ya que se trata de la primera victoria paraguaya en la historia de las eliminatorias jugando en tierras peruanas, un hecho que marcó la euforia de la noche.

“La alegría es inmensa”, expresaron algunos simpatizantes, visiblemente emocionados. Los festejos se extendieron desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles, repitiendo la postal de la semana pasada cuando celebraron la clasificación anticipada.

El entusiasmo no se detiene: varios hinchas adelantaron que planean llegar hasta el aeropuerto para recibir al plantel dirigido por Gustavo Alfaro y agradecerle por la histórica campaña que devolvió a Paraguay a un Mundial, tras 15 años de ausencia.

