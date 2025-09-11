Guardiacárceles llevan cuatro días con huelga de hambre

Agentes penitenciarios se encuentran actualmente en una carpa instalada frente al Ministerio de Justicia, protagonizando una huelga de hambre para exigir que sus reclamos sean escuchados.

“Teníamos acuerdos de reajustes salariales con el Ministerio, pero varios puntos del contrato colectivo están siendo violados”, señaló Juan Ruiz Díaz, uno de los manifestantes. Explicó que hay funcionarios que cobran por debajo del salario mínimo y que cada mes superan la carga horaria establecida por contrato.

Los huelguistas también reclaman la equiparación salarial y el cumplimiento del aumento pactado de 1.500.000 guaraníes para todos los trabajadores. Según Ruiz Díaz, el Ministerio ahora ofrece solo la mitad de lo acordado previamente.

Otro de los puntos de conflicto es el seguro médico, que los guardiacárceles calificaron de ineficiente. “No cubre absolutamente nada. Los compañeros ya ni lo usan y terminan acudiendo a hospitales públicos porque es más fácil incluso”, cuestionó el dirigente.

Destacó que el Ministerio de Justicia está licitando nuevamente el llamado para el seguro médico y exigen mejores condiciones y “no más negociados”.

Salud afectada por la protesta

La medida de fuerza ya está teniendo consecuencias. Dos funcionarias se vieron afectadas, una de ellas llegó a descompensarse por completo, además de casos de mareos y dolores de cabeza entre los manifestantes. Los huelguistas recibieron atención médica de urgencia, pero aseguraron que mantendrán la protesta hasta lograr un acuerdo.

El vocero adelantó que mañana se sumarán dos funcionarios más a la huelga y el lunes otros seis, para seguir exigiendo respuestas del Ministerio de Justicia.

“Son cuestiones elementales que el Ministerio debe revertir con el nuevo presupuesto que se está estudiando. No vamos a levantar la huelga hasta conseguir un compromiso real”, enfatizó Ruiz Díaz para ABC TV .