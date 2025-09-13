Servicios de salud de Cordillera reciben leche enriquecida para niños y embarazadas

La III Región Sanitaria–Cordillera recibió 12.000 kilos de leche enriquecida del Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI), que se distribuyen en los servicios de salud de los distritos del departamento, beneficiando a niños menores de 5 años y a embarazadas con bajo peso o en situación de vulnerabilidad nutricional.

Durante esta distribución, cada usuario recibe 2 kilos de leche mensuales, enriquecida con hierro, cobre, zinc y vitamina C, como parte de las acciones de prevención, asistencia y control de la desnutrición, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.

La entrega forma parte de la primera remesa de la licitación L.P.N. N.º 03/2025, asegurando que los servicios de salud de la Región Sanitaria se mantengan abastecidos.

Estuvieron a cargo de la recepción y coordinación de la distribución el lote, el Doctor Luis Gómez, director regional, acompañado de la Licenciada Shintia Aceval, responsable del Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI).

