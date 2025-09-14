Estudiante de medicina pedrojuanina se destaca en Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica

La joven Jennifer Guadalupe Villalba Villalba, estudiante de 5to. año de la carrera de medicina en la Universidad Sudamericana, sede Pedro Juan Caballero, tuvo una destacada participación en el marco del VIII Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, alzándose con el premio al 2do. lugar entre los más de 200 presentados preliminarmente y los 90 evaluados en el marco del evento.

Villalba fue la única estudiante en participar del Congreso que reunió a cientos de docentes de toda Latinoamérica. La joven alumna de medicina resaltó que tuvo como mentor al doctor Jorge Álvarez, oncólogo y docente de la institución.

“Fue un logro en equipo la medalla de plata, me acompañó el doctor Jorge Álvarez que fue mi mentor”, destacó Jennifer.

La exposición realizada por la estudiante durante el congreso fue sobre simulador anatómico de cuello humano para entrenamiento en vía venosa central y punción tiroidea guiada por ecografía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Es un logro de la universidad y también a nivel nacional”

La estudiante Jennifer Villalba indicó que el premio obtenido no solo es un logro suyo sino también para la universidad en la que estudia y para el país ya que fue el único trabajo científico presentado por una representación paraguaya durante el congreso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es un logro de la universidad y también a nivel nacional, fue el único trabajo presentado por Paraguay, nuestro país recién se está gateando en simulación clínica”, reflexionó la estudiante refiriendo la necesidad de fortalecer la inversión en la materia.

Lea más: Boxeo: Pedro Juan logra tres medallas en torneo internacional

La misma también destacó el apoyo recibido. “Si no hubiera recibido el apoyo de mi maestro Jorge Álvarez y de la Universidad, no hubiera podido presentar”, indicó.

La delegación de la que fue parte Jennifer Villalba estuvo integrada además por los doctores Silvia Brizuela, rectora; Jorge Álvarez, docente; y Nery Cáceres, docente y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Sudamericana.

Médico y docente destaca importancia del logro

El doctor Jorge Álvarez, oncólogo y docente de la Universidad Sudamericana, señaló que el congreso, por su naturaleza, reúne a docentes de medicina y que Jennifer Villalba fue la única estudiante en participar.

“Fue un logro importante, hubo más de 200 trabajos de los que 90 fueron presentados en el congreso y logramos el segundo lugar, además fue el único trabajo presentado por Paraguay”, manifestó el profesional de salud.

El VIII Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente se desarrolló en la ciudad de Bogotá, Colombia del 03 al 06 de setiembre de este año y contó con la participación de unas 500 personas que representaron a 20 países.