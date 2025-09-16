Lanzan la XVI edición del Festival Canta Pedro Juan

El lanzamiento la XVI Edición del Festival Canta Pedro Juan se llevó a cabo este martes y contó con la presencia de miembros de la JCI Pedro Juan Caballero y algunos invitados especiales. El presidente de la entidad, Marcelo Rodríguez, el vicepresidente Carlos Caballero y Shirley Núñez, directora del festival de música se encargaron de brindar algunos detalles acerca del evento.

“Estamos muy contentos de anunciar el festival como una manera de crear un impacto positivo en la comunidad, difundir cultura, promover el gusto por la música y la fuerza de los jóvenes. Queremos tener una linda fiesta”, señaló Marcelo Rodríguez, presidente de la JCI en Pedro Juan Caballero.

Por su parte, Carlos Caballero, vicepresidente de la entidad, señaló que los interesados podrán inscribirse ingresando en redes sociales de la JCI donde aparece un código QR para la inscripción.

Finales serán el 14 y 15 de noviembre

De acuerdo con Shirley Núñez, directora del festival de música denominado Canta Pedro Juan, se realizará un casting entre los inscriptos el 24 y 25 de octubre en el Salón Auditorio de la Gobernación de Amambay y las dos jornadas finales entre los clasificados se llevarán a cabo los días 14 y 15 de noviembre.

La misma indicó además que habrá tres categorías: la infantil, la intercolegial y la categoría libre y que estas se subdividen en música internacional y música folclórica nacional.

Shirley Núñez destacó que el Festival Canta Pedro Juan es una oportunidad para que surjan grandes artistas. Indicó además que un evento como este contribuye para proyectar una imagen positiva de la ciudad de Pedro Juan Caballero. “Queremos mostrar la cara linda y el talento que hay en nuestra ciudad”, expresó.