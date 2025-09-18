Guardiacárceles amenazan con crucificarse frente al Ministerio de Justicia

Agentes penitenciarios se encuentran desde hace 11 días en una carpa instalada frente al Ministerio de Justicia, protagonizando una huelga de hambre para exigir que sus reclamos sean escuchados.

Los huelguistas también reclaman la equiparación salarial y el cumplimiento del aumento pactado de 1.500.000 guaraníes para todos los trabajadores nombrados. El vocero, Vicente Ruiz Díaz aseguró que el ministerio solo presupuestó un aumento de 900.000.

“Es una burla, tenemos la planilla y una grabación con la promesa”, señaló Ruiz Díaz. De la misma manera, resaltó que el toro punto en conflicto es el seguro médico.

Los guardiacárceles califican de ineficiente a ese servicio y señalaron que el seguro privado está calificando a todos como “pacientes crónicos” y de esa manera ya no reciben ningún tipo de cobertura .

“Es un derroche de dinero del Ministerio de Justicia, que está pagando por todos”, cuestionó. Los trabajadores afirmaron que siempre terminan recurriendo al sistema público, debido a la baja cobertura de sus seguros.

Así también, recordó que tienen a miles de compañeros que todavía están precarizados, cobran menos del mínimo y no reciben los pagos extra por domingos, feriados o peligrosidad, por ejemplo.

“Es un verdadero avasallamiento a los derechos laborales”, enfatizó en ABC TV esta mañana.

Van a crucificarse frente al Ministro de Justicia

El sindicalista confirmó que dos de los manifestantes van a crucificarse desde el lunes si no reciben una respuesta a las exigencias. “Ya estamos crucificados luego con esta actual administración en el Ministerio de Justicia”, lamentó.

Afirmó que son sus compañeros quienes decidieron llegara a esa medida extrema y no lograron detenerlos, solo aplazar la protesta.

“Intentamos conversar los compañeros, pero dos ya decidieron que si no tienen respuesta se van a crucificar el lunes”, declaró.

Los manifestantes piden concretamente que el Ministro de Justicia se reúna con el Ministerio de Economía y envíen una adenda al proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación, para garantizar el cumplimiento de las promesas.

“No pedimos aumento salarial slo la regularización de los compañeros, como dice la ley, la Constitución Nacional”, sentenció.