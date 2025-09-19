PJC: Masiva presencia de turistas en primer día del Black Friday Frontera

El evento de descuentos denominado Black Friday Frontera, organizado por comerciantes de Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, Brasil, inició este viernes y se vio marcado por la masiva presencia de turistas de compra. Desde el gremio del sector señalaron que los primeros reportes permiten notar muy buenos resultados.