PJC: Masiva presencia de turistas en primer día del Black Friday Frontera

Este viernes se puso en marcha el Black Friday Frontera. Varias tiendas colmadas de clientes y estacionamientos llenos permitieron notar una gran presencia de compradores. Si bien aún no brindaron un balance específico, desde la Cámara de Comercio de Pedro Juan Caballero expresaron que hay excelentes indicadores de éxito.
“Las ventas pudieron haberse dado 3 o 4 veces más. Los hoteles están llenos hasta el domingo”, indicó Alejandro Benítez Aranha, presidente del gremio de los comerciantes.
Agregó que son unos 75 comercios adheridos del lado paraguayo y la misma cantidad en territorio brasileño. Valoró, además, el efecto multiplicador positivo del evento, ya que empieza el repunte en el área gastronómica, entre otros rubros.
Esperan más de 60.000 personas durante los 3 días
De acuerdo con las manifestaciones de Tomás Medina, miembro de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CICTS) de Pedro Juan Caballero, se espera que más de 60.000 potenciales clientes visiten la ciudad para hacer sus compras en estos tres días de ferias de descuentos.
“Las pretensiones son que por lo menos 50.000 turistas compradores, principalmente brasileños, lleguen a la ciudad y que del mercado interno de las ciudades cercanas a Pedro Juan, del Paraguay, se sumen otras 15.000 personas. Nuestra expectativa es que haya 65.000 personas en la zona durante el evento”, expresó Medina.
En términos monetarios, eso significaría ingresos por valor de unos 30.000.000 de dólares, resaltó.
El Black Friday Frontera continuará este sábado y mañana. La expectativa de los comerciantes es que nuevamente se registre una jornada de gran movimiento en los distintos establecimientos comerciales.