Celebran 24 años de creación de una colonia y pobladores piden el asfaltado de un camino vecinal

El festejo conmemorativo de este aniversario se desarrolló sobre la calle principal que cruza en medio de la población, donde estuvieron presentes unas diez instituciones educativas provenientes de la colonia y comunidades adyacentes, principalmente del distrito de Yrybucuá.

Según los referentes del lugar, la colonia Primavera Real cuenta con una población aproximada de 12 mil habitantes, cuya fuente de ingreso económico depende preferentemente de la actividad agrícola y ganadera, por lo que las familias asentadas en esta parte del departamento de San Pedro reclaman a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el asfaltado de 25 kilómetros de la calle que conecta la ruta PY03.

La organización de los acontecimientos festivos está a cargo de la Comisión de Fomento y Desarrollo del lugar, liderada por el docente José Varela, quien es, además, uno de los principales dirigentes de la comisión pro asfalto, colonia Primavera Real, municipio de Guayaybí, colonia Vy´a Renda, Yrybucuá.

Aniversario

Por otra parte, Varela señaló que mañana, 21 de septiembre, se cumple un aniversario más de la creación de la colonia, donde están asentadas personas muy trabajadoras y con deseo de salir adelante con el fruto de su trabajo, pero que también se necesita del acompañamiento de las autoridades nacionales de los diferentes organismos.

En ese sentido, aseveró que el principal objetivo de los habitantes del lugar es la pavimentación de, por lo menos, la calle principal que cruza por la población, por donde diariamente los agricultores y ganaderos trasladan su producción para su comercialización en los centros de acopios del mercado local, señaló.

Distritación

En otro momento, el colono y educador anunció que, aparte del pedido de la capa asfáltica en la zona, los lugareños se encuentran gestionando la creación del distrito Nº 23 “Primavera Real” de San Pedro, debido a que muy pocas veces la comunidad recibe el apoyo de las autoridades correspondientes.

Festejo para mañana

Por su parte, otro de los pobladores y dirigente de la colonia, Ariel Azuaga, comentó que mañana habrá un encuentro de confraternidad entre los vecinos e invitados especiales en el local del centro comunitario.