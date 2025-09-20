El Festival del Lago Ypacaraí lanzó su 53ª edición en homenaje a Herminio Giménez

Con un emotivo acto en el Centro de Eventos Municipal, se realizó el lanzamiento oficial de la 53ª edición del Festival del Lago Ypacaraí, que este año rinde homenaje al maestro Herminio Giménez, uno de los compositores y directores de orquesta más destacados del Paraguay.