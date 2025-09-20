Nacionales

El Festival del Lago Ypacaraí lanzó su 53ª edición en homenaje a Herminio Giménez

Con un emotivo acto en el Centro de Eventos Municipal, se realizó el lanzamiento oficial de la 53ª edición del Festival del Lago Ypacaraí, que este año rinde homenaje al maestro Herminio Giménez, uno de los compositores y directores de orquesta más destacados del Paraguay.

20 de septiembre de 2025 - 23:50
Con gran entusiasmo se realizó el lanzamiento del Festival del Lago.

En la presentación estuvieron presente el presidente de la Comisión de Folclore y Artesanía, Osmar Saldivar, el intendente de Ypacaraí Fernando Negrete (PLRA), el secretario de Programación Municipal, Gabriel Rodríguez, además de pobladores de la ciudad que se sumaron a la convocatoria. Allí se informó que la programación contempla una nutrida agenda de actividades culturales, artísticas y comunitarias, que se desarrollarán desde el 24 de septiembre hasta el 12 de octubre.

La agenda del Festival

  • Miércoles 24 de setiembre: Festival de Teatro en homenaje a Teresa Emilia González Heyer – 13:00, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
  • Domingo 28 de setiembre: Primer Concurso Nacional de Danza Paraguaya – 10:00, Club 24 de Mayo.
  • Martes 30 de setiembre: Festival de Poesía, homenaje a María Eugenia Ayala y Paola María Rojas – 19:00, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
  • Viernes 3 de octubre: Inauguración de la Feria Artesanal, homenaje a Eusebia Aponte, Rodolfo Jiménez, Miguel Jiménez y Santiago Sanabria – 18:00, Centro de Eventos Municipal. Festival Local de Danzas, homenaje a Agustín Ricardo Aguilera Villamayor y Claudio Iván Ocampos Lovera – 19:00, Centro de Eventos Municipal.
  • Sábado 4 de octubre: Festival Nacional de Danzas – 19:00, Centro de Eventos Municipal.
  • Domingo 5 de octubre: Festival de Jazz, homenaje a Ángel William Hirnada Jar – 19:00, Centro de Eventos Municipal.
  • Lunes 6 de octubre: Noche Ypacaraiense – 19:00, Centro de Eventos Municipal.
  • Martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de octubre: Noches de Peña en la Feria Artesanal – 19:00.
  • Viernes 10 de octubre: Noche de Aficionados, con festival y concurso – 19:00, Centro de Eventos Municipal.
  • Sábado 11 de octubre: Noche Central del Festival del Lago Ypacaraí – 20:00, Centro de Eventos Municipal.
  • Domingo 12 de octubre: Festival de Rock del Lago y clausura de la feria artesanal – 19:00, Centro de Eventos Municipal.

Homenaje y tradición

La organización destacó que este año el homenaje a Herminio Giménez busca poner en valor su aporte a la cultura paraguaya, recordando que el maestro fusionó la música folclórica con elementos académicos y proyectó al país en escenarios internacionales.

De esta forma, Ypacaraí se prepara para vivir semanas cargadas de arte, música y tradición, reafirmando al festival como uno de los encuentros culturales más emblemáticos del Paraguay.

