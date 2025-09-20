El Festival del Lago Ypacaraí lanzó su 53ª edición en homenaje a Herminio Giménez

En la presentación estuvieron presente el presidente de la Comisión de Folclore y Artesanía, Osmar Saldivar, el intendente de Ypacaraí Fernando Negrete (PLRA), el secretario de Programación Municipal, Gabriel Rodríguez, además de pobladores de la ciudad que se sumaron a la convocatoria. Allí se informó que la programación contempla una nutrida agenda de actividades culturales, artísticas y comunitarias, que se desarrollarán desde el 24 de septiembre hasta el 12 de octubre.
La agenda del Festival
- Miércoles 24 de setiembre: Festival de Teatro en homenaje a Teresa Emilia González Heyer – 13:00, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
- Domingo 28 de setiembre: Primer Concurso Nacional de Danza Paraguaya – 10:00, Club 24 de Mayo.
- Martes 30 de setiembre: Festival de Poesía, homenaje a María Eugenia Ayala y Paola María Rojas – 19:00, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
- Viernes 3 de octubre: Inauguración de la Feria Artesanal, homenaje a Eusebia Aponte, Rodolfo Jiménez, Miguel Jiménez y Santiago Sanabria – 18:00, Centro de Eventos Municipal. Festival Local de Danzas, homenaje a Agustín Ricardo Aguilera Villamayor y Claudio Iván Ocampos Lovera – 19:00, Centro de Eventos Municipal.
- Sábado 4 de octubre: Festival Nacional de Danzas – 19:00, Centro de Eventos Municipal.
- Domingo 5 de octubre: Festival de Jazz, homenaje a Ángel William Hirnada Jar – 19:00, Centro de Eventos Municipal.
- Lunes 6 de octubre: Noche Ypacaraiense – 19:00, Centro de Eventos Municipal.
- Martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de octubre: Noches de Peña en la Feria Artesanal – 19:00.
- Viernes 10 de octubre: Noche de Aficionados, con festival y concurso – 19:00, Centro de Eventos Municipal.
- Sábado 11 de octubre: Noche Central del Festival del Lago Ypacaraí – 20:00, Centro de Eventos Municipal.
- Domingo 12 de octubre: Festival de Rock del Lago y clausura de la feria artesanal – 19:00, Centro de Eventos Municipal.
Homenaje y tradición
La organización destacó que este año el homenaje a Herminio Giménez busca poner en valor su aporte a la cultura paraguaya, recordando que el maestro fusionó la música folclórica con elementos académicos y proyectó al país en escenarios internacionales.
De esta forma, Ypacaraí se prepara para vivir semanas cargadas de arte, música y tradición, reafirmando al festival como uno de los encuentros culturales más emblemáticos del Paraguay.