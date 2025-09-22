Ferias de la Agricultura Familiar: conocé donde se desarrollarán esta semana

Las Ferias de la Agricultura Familiar se desarrollarán del 22 al 26 de septiembre en Asunción, Fernando de la Mora y San Lorenzo, según informan desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Indican que se ofertarán productos frescos, auténticos y directamente de las fincas del productor a la mesa del consumidor.

“Estas ferias representan un espacio donde la tradición campesina y el consumo responsable se encuentran: los productores ofrecen lo mejor de su trabajo sin intermediarios, y los consumidores acceden a precios justos, calidad garantizada y productos con identidad nacional”, aseguran.

Cronograma de la semana

Lunes a viernes : Feria permanente de Orquídeas en el Centro de Exposición y Venta de San Lorenzo (Km 11, Ruta PY02 – frente a la UNA), de 08:00 a 16:00.

Miércoles 24 : De Raíz, feria de alimentos frescos en el Shopping Multiplaza, Asunción.

Jueves 25 : Plaza Flores, feria de plantas y flores en el Shopping Multiplaza, Asunción.

Viernes 26: Ferias simultáneas sobre la avenida Carlos A. López, Asunción. Explanada de la Iglesia Medalla Milagrosa, Fernando de la Mora. Explanada de la Dirección de Educación Agraria (Km 10,5, Ruta PY02), San Lorenzo.

¿Qué se puede encontrar?

Queso Paraguay, carne de cerdo, lechón, cabra, oveja, gallina casera, pato, huevo casero, choclo, harina de maíz, poroto rojo, miel, maní, poroto manteca, ajo, papa, cebolla, hortalizas frescas, mandioca, batata, frutas de estación, granos, artesanías, flores, plantas ornamentales y mucho más.

Las Ferias de la Agricultura Familiar se realizan semanalmente en distintos puntos del país gracias al trabajo articulado entre la Dirección de Extensión Agraria, presente en 186 distritos, y la Dirección de Comercialización, con alcance en 20 distritos.

En esta semana, la iniciativa beneficiará a más de 1.430 familias rurales, organizadas en 37 grupos productivos provenientes de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Paraguarí, Misiones, Itapúa, Central, Cordillera y el Bajo Chaco.