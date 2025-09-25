Pilar es sede de los Juegos Escolares Estudiantiles Regionales

La ciudad de Pilar se convirtió en el epicentro del deporte estudiantil al acoger la fase regional de los Juegos Escolares Estudiantiles Nacionales (JEEN), con la participación de alumnos de instituciones educativas de los departamentos de Misiones, Paraguarí y Ñeembucú.

Lea más: Lanzamiento de JEEN 2025 recuerdan a María Fernanda y exigen justicia

Los protagonistas son estudiantes del segundo y tercer ciclos de la educación formal, quienes disputan las diferentes modalidades deportivas en busca de la clasificación a la fase nacional.

Las competencias se desarrollan en varios escenarios de la capital departamental. El futsal FIFA masculino y femenino tiene como sede el Polideportivo del Santísimo Redentor, mientras que los encuentros de handball se llevan a cabo en el Colegio Italiano Subvencionado Santo Tomás.

El vóley se juega en la Escuela Básica Nº 5639 Nuestra Señora del Pilar y el básquetbol en el Estadio Municipal “Paul Ruiz Díaz”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La jornada deportiva inició desde tempranas horas con un marco entusiasta de alumnos, docentes y familiares que acompañaron a los equipos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los clasificados de la hoy representarán a la región en la fase nacional, a desarrollarse en la capital del país desde el próximo 6 de octubre.

El evento contó con la presencia de la directora departamental de Educación de Ñeembucú, Doris Zenteno de Bottino, así como de autoridades municipales y representantes de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), institución organizadora de los juegos en coordinación con las direcciones departamentales de Educación y la Municipalidad de Pilar.

En total, 28 instituciones educativas participan de esta fase regional.

Según resaltó la directora Doris Zenteno de Bottino, el objetivo de los JEEN es “fomentar la práctica deportiva para motivar a los jóvenes a desarrollar hábitos de vida activa y saludable, además de promover la integración entre los estudiantes de distintos departamentos del país”.