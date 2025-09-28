Pirayú recibió a más de mil personas que fueron a conocer el dinosaurio de 18 metros

La obra, que demandó más de 100 días de trabajo, esfuerzo y pasión, no solo revive la grandeza de estos gigantes prehistóricos, sino que también ofrece un atractivo único: un mirador panorámico en su lomo, al que se accede subiendo por la cola del dinosaurio. Desde allí, los visitantes pueden disfrutar de una vista espectacular de todo el valle de Pirayú, perfecta para fotografías, momentos de contemplación y compartir en familia.

Luis Fioretti, encargado del sitio turístico, compartió su emoción al ver la gran afluencia: “Hoy más de mil personas nos visitaron, familias completas, grupos de amigos y niños emocionados. Ver sus caras de asombro al subir por la cola del dinosaurio y descubrir la panorámica del valle es una satisfacción enorme. Esto nos demuestra que los visitantes buscan experiencias diferentes, donde puedan combinar arte, naturaleza y aventura. Nos llena de orgullo ver cómo la obra de Ciriaco Céspedes se convierte en un punto de encuentro para todos”, resaltó.

Destacó además que el lunes 29 de septiembre el complejo estará abierto para recibir a todos los que quieran vivir esta experiencia.

El Complejo Campo Verde, ubicado frente al Cerro Verá, donde se encuentra la figura, complementa el atractivo con una amplia oferta: habitaciones equipadas, una encantadora casita del árbol, arroyo natural, piscinas, canchas de fútbol y vóley con césped natural, áreas de camping y senderos para pasear y relajarse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Acceso y costo de entrada

La entrada al complejo tiene un valor de 10.000 guaraníes para adultos, mientras que los niños ingresan gratis, fomentando que toda la familia pueda disfrutar de una jornada llena de arte, naturaleza y aventura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Cómo llegar?

Desde Asunción: Tomar la Ruta PY02 (Asunción–Caacupé) hasta el desvío a Pirayú (altura Ypacaraí), y luego avanzar hacia el Cerro Verá, donde está señalizado el acceso al complejo. El trayecto dura aproximadamente 1 hora 20 minutos en auto.

En colectivo: Varias líneas llegan a Pirayú desde Asunción y ciudades cercanas. Desde el centro de Pirayú, se puede tomar taxi o mototaxi hasta el Campo Verde. La cartelería turística facilita la ubicación del lugar.

Lea más: Tres ciudades de Cordillera para hacer turismo interno