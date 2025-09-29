Video: repudian a policías Lince por atropellar a escritora y a su hija

En un comunicado emitido este lunes, la agrupación Escritoras Paraguayas Asociadas repudió la represión policial a manifestantes durante la protesta contra la corrupción política realizada ayer en el microcentro de Asunción bajo la denominación “Generación Z” y denunció las lesiones sufridas por una de sus miembros y su hija, quienes fueron atropelladas por agentes del Grupo Lince de la Policía Nacional.

Una de las víctimas incluso tiene el pie roto a causa del choque de la motocicleta de los Lince.

Escritoras Paraguayas Asociadas expresó en su comunicado solidaridad con la escritora María Graciela Sánchez y su hija Cynthia Cardozo Sánchez, quienes fueron “amedrentadas y duramente reprimidas por la Policía Nacional (...) en la vía pública (...), en donde se encontraban transitando de manera pacífica junto con otras personas”.

El comunicado afirma que tanto Sánchez como su hija sufrieron lesiones que requirieron atención en un hospital e indica que la hija de la escritora continuaba hospitalizada hoy.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Gen Z: Policía niega heridos, pero detenidos presentan rastros de golpes

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La agrupación de escritoras expresó solidaridad con “todas las personas que sintieron los rigores de un deplorable autoritarismo” durante los eventos del domingo.

“Expresamos nuestro más fervoroso repudio hacia acciones de esta naturaleza, defendemos la democracia y la libertad de expresión y de tránsito para todos los ciudadanos”, concluye el comunicado.

Un video en el que se observa el momento en que una motocicleta con agentes Lince atropella a personas que se hallaban sobre la vereda en la calle Azara se viralizó desde anoche en redes sociales.

Marcha e incidentes

Una multitud de personas marchó ayer domingo expresando su repudio contra la corrupción política y otros males institucionales que aquejan a la sociedad paraguaya, en una movilización ante la cual el gobierno realizó un masivo despliegue policial, con retenes y controles en varios puntos del microcentro asunceno.

Lea más: Gen Z: jóvenes están presos sin orden de detención, revela abogada

Hubo escaramuzas menores entre los manifestantes y la Policía en las calles aledañas al Congreso Nacional y tensión frente a la Comandancia de la Policía luego de la detención de una manifestante. Luego la manifestación se trasladó al Panteón de los Héroes.

Ya entrada la noche se registraron incidentes sobre la calle Azara en los que hubo personas aprehendidas, según la Policía, por hechos de “vandalismo”.