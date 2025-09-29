Gen Z: Policía niega heridos, pero detenidos presentan rastros de golpes

El abogado Jorge Rolón Luna es uno de los defensores que se presentó hasta la Agrupación Especializada de la Policía para asesorar y acompañar a los detenidos durante las manifestaciones de la Generación Z.

Señaló que en este punto se encuentran los 28 varones demorados y ninguno recibió explicaciones respecto a su aprehensión.

“Muchos de ellos presentan golpes en distintas partes del cuerpo. La mayoría de ellos no sabe por qué están detenidos. No rompieron vidrios, no participaron de ningún tipo de acto que podría denominarse vandálico”, aseguró.

“Hay un chico que tiene un golpe muy fuerte en el rostro, manchas que ya le están dañando el ojo. Otros tienen golpes que se conocen como de sumisión, escoriaciones, golpes con cachiporras. Hay que entender que el uso de la fuerza se autoriza únicamente cuando uno se resiste a un mandato policial, estar en la calle no significa que te tengan que golpear”, precisó.

Acotó que no hay acta policial a la vista y nadie fue informado sobre los argumentos. “Hay chicos que han sido detenidos a las 20:00. A estas alturas no han declarado, no sabemos por qué están detenidos. Es un procedimiento cuya nulidad es evidente”, aseguró en ABC Cardinal.

Denunció que están incumpliendo numerosas leyes y la misma Constitución Nacional. “Hay chicos privados de su libertad que ni siquiera se estaban manifestando. En un momento dado, es como que la Policía salió a cazarlos, a detenerlos simplemente porque estaban ahí”, criticó.

Temen que se inventen pruebas

También dijo que temen que se les implanten pruebas, puesto que ninguno tenía ningún tipo de armas consigo y no hay evidencias respecto a lo que dice la Policía.

Rolón Luna aseguró que hay docenas de filmaciones que demuestran que la Policía fue la que inició la violencia.

“Van a querer tergiversar, no sé con qué elementos, pruebas o evidencias. Cabe esperar que la Fiscalía no se preste a esto, no tenemos muchas esperanzas porque la Fiscalía en muchos de sus ámbitos está capturada por el poder”, lamentó.

El abogado resaltó que los fiscales, siendo las 10:20 de este lunes, no aparecieron para dar explicaciones. “Vamos a prestarle la asistencia jurídica necesaria de emergencia y solicitar su libertad inmediata”, enfatizó.

Policía los acusa de vándalos y niega heridos

Mientras tanto, el comisario Carlos Benítez, comandante de la Policía Nacional, aseguró en conferencia que no fue una represión, sino que los uniformados restablecieron el orden. Afirmó que hay más policías heridos que manifestantes.

Según su reporte, solamente dos mujeres resultaron heridas tras ser arrolladas por dos agentes Lince que subieron a la vereda con su motocicleta.

El comandante trató de vándalos a los manifestantes, pero luego se intentó retractarse y aseguró que no todos fueron para incidentar.