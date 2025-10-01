Amambay: persiste cierre de ruta y comerciantes exigen garantizar libre tránsito

Los nativos de la zona del Amambay ya llevan 9 días manifestándose y ya son 7 días de cierre de la Ruta PY-05 a la altura de Cruce Bella Vista en horario diurno. Los líderes de comunidades indígenas mantienen sus reclamos entre los cuales exigen la reapertura del Indi en Asunción y la salida del actual titular de dicha institución, Juan Ramón Benegas. “Vamos a mantenernos acá hasta que las autoridades escuchen nuestros pedidos y si intentan sacarnos con la Policía vamos a dar pelea”, señalaron algunos líderes indígenas durante las protestas.

Policía Nacional busca evitar confrontación

Fuentes de la Policía Nacional señalaron que los integrantes de la cúpula de la institución de la zona, intentan convencer a los líderes sin el uso de la fuerza a abrir la ruta y permitir el libre tránsito ya que actualmente, conductores y pasajeros aguardan varias horas para seguir su camino. La decisión de no aplicar el uso de la fuerza sería para evitar una confrontación en caso de una resistencia de parte de los manifestantes.

Lea más: Ni la lluvia interrumpió el cierre de ruta en San Pedro y Canindeyú

Comerciantes exigen garantizar libre tránsito

Comerciantes organizados de la ciudad Pedro Juan Caballero emitieron un comunicado mediante el cual pidieron respetar los derechos de los indígenas pero liberar el tránsito. “Pedimos respeto por los derechos de los nativos y que se atiendan sus necesidades”, señala una parte del comunicado. “Es imperativo que se libere el tránsito vehicular y de personas en las rutas nacionales y caminos vecinales. El cierre de rutas está afectando gravemente la economía y debilita la confianza de los inversores”, indica otra parte del comunicado emitido por la Cámara de Industria, Comercio Turismo y Servicios (CICTS) de Pedro Juan Caballero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy