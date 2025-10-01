Lautaro, el adolescente que pasea perros y sueña con ser veterinario

Con apenas unas semanas en el oficio, Lautaro (15) ya logró hacerse conocido en la zona de Barrio Obrero. “Casi todos los días hago, llego a pasear hasta cinco perros a la vez porque no tengo fuerza para más”, relató con orgullo.

Destacó que disfruta de la compañía de todas las razas y hasta pasea algunas muy fuertes, como un pitbull. Por cada salida de dos horas, cobra 50.000 guaraníes, un ingreso que, según cuenta, le permitiría ahorrar para algún día cumplir su gran sueño: ser veterinario.

Lautaro comenzó a trabajar hace un mes, inspirado al ver que otra persona se dedicaba a lo mismo y le iba bien. Desde entonces, se organiza entre los horarios escolares y el paseo de mascotas, siempre con el entusiasmo de quien encontró en los animales una verdadera vocación.

Anoche, paseaba también a sus mascotas y presentó a Luna, su perrita rescatada de la calle. Lautaro recordó que cuando la encontró tenía dos tumores, pero con cuidados y atención logró mejorar, ahora está preparándose para una segunda cirugía.

El adolescente suele llevar a los perros hasta la Costanera, un espacio amplio donde las mascotas disfrutan del aire libre y el ejercicio. Su trabajo se convirtió no solo en un servicio útil para sus vecinos, sino también en una manera de reafirmar su amor por los animales.

Con la seriedad de alguien que entiende el valor del esfuerzo, Lautaro resumió en ABC TV su filosofía en una frase que expresó sin titubear: “Para qué vas a venir al mundo si no vas a trabajar”.