Pilar será sede del Sudamericano de Básquetbol

La ciudad de Pilar se convertirá en el epicentro del básquetbol sudamericano con la disputa del torneo internacional de clubes, que se jugará del 3 al 5 de octubre en el Polideportivo Municipal “Roberto Cabañas”.

La competencia contará con la presencia de destacados equipos de Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay.

El debut está previsto para el viernes 3, a las 19:10, con el encuentro entre Bauru (Brasil) y Jorge Guzmán (Ecuador).

Más tarde, a las 21:40, el Olimpia Kings de Paraguay enfrentará al Oberá Tenis Club de Argentina, en un partido que promete gran expectativa entre los aficionados.

El presidente de la Confederación de Básquetbol del área interior, Ricardo Torres, calificó el torneo como un hecho histórico para Pilar.

“Es como si en esta ciudad (Pilar) se disputara la Copa Libertadores de América, pero en básquetbol”, expresó.

Torres destacó que la competencia permitirá al público local acceder a espectáculos de primer nivel con entradas a precios accesibles.

Además del impacto deportivo, el certamen tendrá un efecto económico positivo, ya que se espera la llegada de numerosos visitantes que colmarán hoteles, restaurantes y comercios.

“Estos tres días serán una gran oportunidad para Pilar”, añadió Torres.

La Liga Sudamericana de Básquetbol (LSB), organizada por FIBA Américas, es considerada la segunda competencia de clubes más importante del continente, después de la Basketball Champions League Américas.

Desde su creación en 1996, reúne a los mejores equipos de la región y este año tendrá a Pilar como una de sus sedes de lujo.