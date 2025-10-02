Casona Gondra: edificio histórico de Asunción en peligro de derrumbe

La infraestructura de la “casona Gondra”, un edificio que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad de Asunción, se encuentra en mal estado y hay temor de que pueda sufrir un derrumbe.

El edificio, ubicado en el barrio Ricardo Brugada (Chacarita) de la capital, data del año 1810 y a principios del siglo XX fue la residencia del presidente de la República Manuel Gondra, quien gobernó el país en dos periodos entre 1910 y 1921.

La casona ya registró un derrumbe parcial de su techo en 2022.

Proyectos no concretados

Luego de ese derrumbe, la familia Gondra, que llevaba años solicitando asistencia al gobierno para una restauración del edificio, cedió el inmueble a la Secretaría Nacional de Cultura, que propuso un proyecto para restaurar la casona con fondos donados por el gobierno de Taiwán y convertirla en una biblioteca abierta al público.

A mediados de 2024 fue socializado un proyecto de restauración del edificio que fue propuesto a la Secretaría de Cultura por estudiantes del colegio Dante Alighieri de Asunción, con apoyo de la familia Gondra y la Organización de Estados Americanos.

Sin embargo, hasta ahora ningún proyecto de restauración parece haber comenzado y Asunción corre peligro de perder una pieza importante de su patrimonio histórico.