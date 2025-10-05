Atención Amambay: Expo Empleo ofrecerá más de 100 vacancias laborales

En el marco de la 28ª edición de la Expo Amambay, el Ministerio de Trabajo, junto con los organizadores de la feria, anuncia la realización de la Expo Empleo Amambay 2025, una oportunidad para los interesados en acceder a nuevas ofertas laborales generadas en la región.

El evento se desarrollará el martes 7 de octubre, de 09:00 a 12:00, en el salón principal de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Pedro Juan Caballero.

En esta edición estarán disponibles más de 100 vacancias en distintos puestos, entre ellos:

Auxiliar administrativo y contable.

Secretaria.

Vendedor.

Informático.

Logística.

Chofer.

Cocinera.

Capataz de estancia.

Ordenanza.

Personal de limpieza.

Marketing.

Atención al cliente.

Plomero.

Electricista.

Albañil.

Lea más: Casi 2.000 vacantes ofrecen en Expo Empleo, hoy en Mariano Roque Alonso

Los interesados pueden conocer los requisitos y condiciones de las vacancias en el portal público de empleo www.emplea.mtess.gov.py.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Expo Empleo Amambay 2025 se proyecta como un espacio de acercamiento entre las empresas y buscadores de empleo, a fin de aumentar la inserción laboral formal en el norte del país.