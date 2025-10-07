Bella Vista Norte: madre muere y su hijo queda gravemente herido en accidente de tránsito

Una mujer identificada como María Ezequiela Brizuela de Ferreira, de 41 años, falleció el lunes último luego de chocar la motocicleta que conducía contra una camioneta; la motociclista estaba en compañía de su hijo de 12 años que resultó gravemente herido tras el percance. El lamentable hecho ocurrió sobre la Ruta PY08 a unos 5 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Bella Vista Norte, Departamento de Amambay; el conductor de la camioneta Toyota Hilux, involucrada en el percance, identificado como Tyago Moraes Mello Correa, de 19 años, quedó aprehendido por disposición fiscal.

Imprudencia mortal

Según datos recabados por la Policía Nacional, la mujer que conducía la motocicleta habría intentado cruzar la Ruta PY08 por la que circulaba la camioneta involucrada, sin tomar la precaución debida y se produjo una violenta colisión entre los rodados causándole la muerte de forma instantánea a la conductora y dejando malherido al niño de 12 años que la acompañaba.

El médico forense del Ministerio Público, doctor Lucas Riveros, inspeccionó el cadáver de la mujer y determinó como probable causa de muerte “Shock neurogénico por Traumatismo craneoencefálico grave con politraumatismo a nivel de miembros inferiores”. Por su parte, la doctora Ana Luz Figueredo, médica de guardia del Hospital de Bella Vista, diagnosticó al niño con “Traumatismo de cráneo grave, fractura expuesta de tibia y peroné y escoriaciones múltiples”, por lo que cuadro es considerado grave según informó la Policía Nacional.

