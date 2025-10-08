Cañicultores se reúnen con autoridades de Petropar para definir futuro del nuevo tren de molienda

Productores de caña dulce y autoridades de Petróleos Paraguayos (Petropar) se reúnen desde esta mañana en la planta alcoholera de Mauricio José Troche para definir la postura oficial sobre la culminación del nuevo tren de molienda, obra largamente reclamada por el sector. La reunión, prevista para las 9:00, inició con casi dos horas de retraso, en medio de una tensa expectativa.