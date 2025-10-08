Cañicultores se reúnen con autoridades de Petropar para definir futuro del nuevo tren de molienda

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Caña y Cañicultores de Troche, Cristian Fonseca, unos 21 representantes ingresaron a la mesa de diálogo, en la que se espera una respuesta definitiva si el Gobierno Nacional retomará o no el proyecto paralizado desde el año pasado.
La estatal Petropar había adelantado en ocasiones anteriores que el contrato con la empresa constructora Estructura Ingeniería S.A. (EISA) fue suspendido por incumplimientos, aunque los productores sostienen que la obra se encuentra con un avance del 85% y exigen su culminación inmediata antes del inicio de la próxima zafra.
Bloqueos en simultáneo
Mientras se desarrolla la reunión en Troche, otros grupos de cañicultores mantienen bloqueos intermitentes en el kilómetro 155 de la Ruta PY02 y en la Ruta PY10, a la altura del Cruce Kapi’i, en la compañía Jorge Naville del distrito de Mbocayaty, departamento de Guairá.
Los manifestantes, que pertenecen a asociaciones independientes a la de Troche, aseguran que seguirán movilizados hasta obtener una respuesta concreta, dado que todos los distritos del área de influencia de la planta dependen de la molienda para garantizar la comercialización de la caña.
Los bloqueos afectan el tránsito vehicular en ambos sentidos y son levantados de forma intermitente para permitir el paso controlado de automóviles particulares y transporte de pasajeros.