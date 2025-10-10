Caso Kingfish: juicio para quien ocasionó la pérdida de un ojo a una joven

Elian Fernando Tomás López Torres (25 años) deberá afrontar juicio oral y público, así lo dispuso la jueza penal de garantías Diana Carvallo, en su Auto Interlocutorio (AI) N° 1644, tras concluir la audiencia preliminar este jueves último. Se lo señala como el autor de causarle la pérdida del ojo derecho a Dahiana Monserrat Benítez Ramos (20), el 10 de noviembre de 2024, tras arrojarle una copa de vidrio a la cara dentro de la discoteca Kingfish.

Inicialmente Elian López fue imputado por los hechos lesión grave y omisión de auxilio, sin embargo, la fiscala Sandra Fariña, al momento de presentar su requerimiento conclusivo solo acusó por el primer hecho punible y solicitó el sobreseimiento definitivo por el segundo ilícito.

La querella adhesiva ejercida por los abogados Óscar Luis Tuma y Víctor González, en representación de la víctima Dahiana Monserrat Benitez Ramos, acusó por el hecho de lesión grave. La magistrada admitió en forma íntegra las acusaciones, de la querella como del Ministerio Público y por otro lado, sobreseyó definitivamente al procesado por omisión de auxilio.

Además, la magistrada rechazó los incidentes planteados por la defensa de López Torres, ejercida por la abogada Cristel Sofía Favole Echagüe, como el de sobreseimiento definitivo por lesión grave, nulidad de la acusación y abandono de la querella adhesiva. Así también, resolvió mantener las medidas alternativas a la prisión preventiva para el incoado.

Acusado pide disculpas, pero se desmarca de agresión

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 5:00 del 10 de noviembre del 2024, en el interior del local nocturno “Kingfish”, que está ubicado en Asunción, entre las calles Senador Long y España.

En el sitio, se encontraban dos grupos de amigos, por un lado, el del hoy acusado Elian López y por el otro, el de Dahiana Benítez. En un momento dado, tras producirse una inclusión entre ambos grupos, López, quien portaba en la mano una copa de vidrio, lo arrojó contra los integrantes del grupo de Benítez.

Como consecuencia de esa acción y del impacto del objeto contra la humanidad de la joven, la misma sufrió una lesión que le provocó el estallido del globo ocular del lado derecho. Esto derivó en la pérdida completa de dicho órgano, ocasionando una disminución permanente, de su capacidad visual.

Durante la diligencia, el acusado Elian López hizo uso de la palabra y en manifestó: “siento mucho lo que le pasó a la víctima,nunca fue mi intención dañarle a ella, en si cometí el error de arrojar el vaso pero, no impactó en ella el vaso, fue el codazo de Iván Villamayor”, según consta en la resolución judicial.

Por su parte, la víctima Dahiana Benítez, que también estuvo presente expresó en respuesta a López: “antes que nada, que nunca recibí disculpas parte del acusado, esta es la primera vez que escucho algo de él, realmente mi vida después de lo que pasó cambió rotundamente, de parte mía especialmente encerrada en mi casa con vergüenza de salir a la calle, cuando el que tenía que tener vergüenza tendría que ser él. Que se haga justicia”.

Familia de la víctima pidió que caso no quede impune

Al inicio del caso, el padre de Dahiana Benítez, Mauricio Benítez, había hecho la denuncia ante la Policía Nacional, sostuvo entonces que su deseo era que el caso no quede impune.

“Yo no quiero como papá que esto quede impune porque mi hija perdió totalmente el ojo derecho y eso le va a afectar en todo sentido a ella; pido que el tipo se vaya a la cárcel y no que se trunque todo a nivel de amigos. Quiero que el tipo pague por lo que hizo y el lugar debería tener medios para evitar conflictos, más seguridad y contar con los elementos para auxiliar a las personas”, había señalado el padre de la joven.