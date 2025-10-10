El club 2 de Mayo se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental

El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora cada 10 de octubre para crear conciencia, mejorar la comprensión y fomentar la acción sobre problemas de salud mental en todo el mundo; en ese marco el club 2 de Mayo de la ciudad de Pedro Juan Caballero difundió un material audiovisual con el lema “la mente también juega”. Según un boletín de la institución deportiva el objetivo es sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del bienestar psicológico en el deporte y reafirmar el compromiso institucional con la formación integral de sus atletas.

Psicólogos del club instan a dar importancia a la salud mental

En el marco de la adhesión al Día Mundial de la Salud Mental, el club 2 de Mayo difundió un material en el que participan profesionales psicólogos de la institución. “El cuidado emocional de los jugadores es tan importante como su preparación física”, expresó Patricia Alvarenga, psicóloga de las formativas del club.

Por su parte, Víctor González, psicólogo del plantel principal del 2 de Mayo, señaló que el fútbol “no solamente se juega con los pies sino también con la cabeza, la mente y la historia personal de cada jugador; el equilibrio psicológico es indispensable para un rendimiento sostenido y un desarrollo pleno en el deporte”.

Con esta iniciativa, el Club Sportivo 2 de Mayo busca crear conciencia integrando la dimensión mental dentro del proceso de entrenamiento y competencia, fomentando una cultura deportiva más consciente inclusiva y humana, según indicaron desde la entidad deportiva.