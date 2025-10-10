San Juan Bautista: el domingo sonarán mil guitarras clásicas en homenaje al universal Mangoré

En la capital de Misiones, este fin de semana se vivirá una serie de actividades culturales en homenaje al insigne guitarrista universal Agustín Pío Barrios, Mangoré, en el marco del evento Suena San Juan, organizado por Sonidos de la Tierra, dirigido por el maestro Luis Szarán. Mañana, sábado 11 de octubre, se realizará la inauguración del Auditorio de Guitarra Clásica “Agustín Pío Barrios”, cuya construcción terminó luego de 15 años desde su inicio, a cargo de la Gobernación de Misiones.

El programa se iniciará a las 17:00 con un Desfile de los Pueblos por las principales avenidas de la ciudad, partiendo desde la plaza Boquerón en dirección a la Plaza Mariscal Estigarribia.

Durante el desfile, los participantes de Suena San Juan Bautista realizarán una serie de mosaicos, en los que se dibujará la leyenda “Mangoré para el Mundo” y la imagen de una guitarra.

A las 19:30 se iniciará el acto de inauguración del Auditorio de Guitarra Clásica “Agustín Pío Barrios”, con la participación de autoridades locales, departamentales y nacionales, así como de promotores culturales y artistas visitantes. A las 20:00 comenzará una Serenata a Mangoré en el mismo lugar.

Las actividades del domingo 12 de octubre arrancarán a las 09:00 con el primer Master Class de Guitarra Clásica en el Auditorio Agustín Pío Barrios. A las 09:30 se realizará el circuito turístico Mangoré Rape y, a las 15:00, la apertura del mercadito.

Un Paraguay que suene más fuerte y más unido que nunca

El primer Festival Nacional de Guitarra Clásica en homenaje a Mangoré se llevará a cabo desde las 18:30, en el polideportivo municipal, donde ejecutores de 1.000 guitarras clásicas al unísono interpretarán las obras de Agustín Pío Barrios.

Desde Sonidos de la Tierra, dirigido por el maestro Luis Szarán, señalaron que el festival promete ser más que un homenaje a Mangoré: es un recordatorio de que la música nos conecta, nos inspira y nos invita a construir, juntos, un Paraguay que suene más fuerte y más unido que nunca.