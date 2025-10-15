Calle de Carapeguá lleva el nombre de exconcejal como homenaje póstumo

La propuesta para asignar el nombre de Cándido Eligio Benítez Torales a una calle de la compañía Cerro Pé de la ciudad de Carapeguá fue presentada a la Junta Municipal por su hijo, Raúl Marcelo Benítez Giménez, a través de una minuta. La solicitud plantea la denominación de una calle como reconocimiento póstumo a quien fuera uno de los referentes más queridos y respetados de la comunidad.

Cándido Eligio Benítez Torales fue concejal liberal en los periodos 1996–2001 y 2010–2015. Era poblador de la compañía Cerro Pé.

“Es una forma de perpetuar su ejemplo y transmitir a las futuras generaciones los valores que representó para la comunidad”, expresó el concejal Rubén Galeano (PLRA) con respecto a la decisión de denominar una calle con su identidad.

Con esta designación, Carapeguá rinde homenaje a uno de sus hijos más distinguidos, recordando a Eligio Benítez como un ciudadano ejemplar que dedicó su vida a construir comunidad, fortalecer la democracia local y servir con humildad y compromiso a su pueblo, resaltó Galeano.

Biografía del ex concejal

Nació el 1 de diciembre de 1958 en la compañía Cerro Pé. Dedicó su vida al servicio comunitario, la defensa de los valores democráticos y la promoción de la participación ciudadana. Su liderazgo fue reconocido en distintos ámbitos sociales, políticos y religiosos de la ciudad de Carapeguá.

Durante su vida, ejerció diversos roles dentro de la comunidad y en todos se destacó por su don de servicio:

Presidente del Club Social y Deportivo “16 de Julio”.

Primer presidente del PLRA – Comité de Carapeguá durante el régimen autoritario, siendo reelecto en varias ocasiones.

Convencional partidario y dirigente activo del liberalismo local.

Candidato a intendente municipal por el PLRA.

Concejal municipal en los periodos 1996–2001 y 2010–2015.

Impulsor de la construcción de la capilla “Virgen de Luján” en su comunidad.

Fundador de Farmacia Aurora, la primera farmacia del distrito, con más de 45 años de servicio ininterrumpido a la ciudadanía.

Su fallecimiento, ocurrido el 11 de junio de 2025, conmovió profundamente a la comunidad, que hoy recuerda su legado de compromiso, liderazgo y solidaridad.