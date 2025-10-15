Nacionales

Calle de Carapeguá lleva el nombre de exconcejal como homenaje póstumo

CARAPEGUÁ, departamento de Paraguarí. La Junta Municipal y la Intendencia de este municipio aprobaron la Ordenanza N° 04/2025, mediante la cual se asigna oficialmente el nombre “Eligio Benítez” a una calle de la Compañía Cerro Pé, en homenaje póstumo al exconcejal municipal, líder social y político Cándido Eligio Benítez Torales.

Por Emilce Ramírez
15 de octubre de 2025 - 19:11
Camino vecinal de la compañía Cerro Pé, que lleva el nombre del exconcejal liberal Cándido Eligio Benítez Torales (+).
Camino vecinal de la compañía Cerro Pé, que lleva el nombre del exconcejal liberal Cándido Eligio Benítez Torales (+).

La propuesta para asignar el nombre de Cándido Eligio Benítez Torales a una calle de la compañía Cerro Pé de la ciudad de Carapeguá fue presentada a la Junta Municipal por su hijo, Raúl Marcelo Benítez Giménez, a través de una minuta. La solicitud plantea la denominación de una calle como reconocimiento póstumo a quien fuera uno de los referentes más queridos y respetados de la comunidad.

Los vecinos de la compañía Cerro Pé se acercaron para colaborar en la colocación de la señalización del camino vecinal.
Los vecinos de la compañía Cerro Pé se acercaron para colaborar en la colocación de la señalización del camino vecinal.

Cándido Eligio Benítez Torales fue concejal liberal en los periodos 1996–2001 y 2010–2015. Era poblador de la compañía Cerro Pé.

“Es una forma de perpetuar su ejemplo y transmitir a las futuras generaciones los valores que representó para la comunidad”, expresó el concejal Rubén Galeano (PLRA) con respecto a la decisión de denominar una calle con su identidad.

Con esta designación, Carapeguá rinde homenaje a uno de sus hijos más distinguidos, recordando a Eligio Benítez como un ciudadano ejemplar que dedicó su vida a construir comunidad, fortalecer la democracia local y servir con humildad y compromiso a su pueblo, resaltó Galeano.

Biografía del ex concejal

Nació el 1 de diciembre de 1958 en la compañía Cerro Pé. Dedicó su vida al servicio comunitario, la defensa de los valores democráticos y la promoción de la participación ciudadana. Su liderazgo fue reconocido en distintos ámbitos sociales, políticos y religiosos de la ciudad de Carapeguá.

Cándido Eligio Benítez Torales.
Cándido Eligio Benítez Torales.

Durante su vida, ejerció diversos roles dentro de la comunidad y en todos se destacó por su don de servicio:

  • Presidente del Club Social y Deportivo “16 de Julio”.
  • Primer presidente del PLRA – Comité de Carapeguá durante el régimen autoritario, siendo reelecto en varias ocasiones.
  • Convencional partidario y dirigente activo del liberalismo local.
  • Candidato a intendente municipal por el PLRA.
  • Concejal municipal en los periodos 1996–2001 y 2010–2015.
  • Impulsor de la construcción de la capilla “Virgen de Luján” en su comunidad.
  • Fundador de Farmacia Aurora, la primera farmacia del distrito, con más de 45 años de servicio ininterrumpido a la ciudadanía.

Su fallecimiento, ocurrido el 11 de junio de 2025, conmovió profundamente a la comunidad, que hoy recuerda su legado de compromiso, liderazgo y solidaridad.