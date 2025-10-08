Declaran a José Calazán Centurión Vega como “Tesoro Vivo de Carapeguá”

La iniciativa presentada ante la Junta Municipal por la concejal Margarita Miró (PLRA), busca reconocer y preservar la rica herencia cultural de este municipio, plasmada en la figura del maestro Centurión Vega y en la tradición musical del “Compuesto”.

La ordenanza se fundamenta en la Ley 946/82 “De Protección de los Bienes Culturales”, que busca afianzar y recrear las expresiones culturales de la Nación, protegiendo el patrimonio material e inmaterial para potenciar la modernización de la sociedad sin perder su memoria colectiva.

Además, se enmarca en la Ley N° 2884/2006 que aprueba la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en Paraguay y en los lineamientos de “Tesoros Humanos Vivos - UNESCO”.

José Calazán Centurión Vega es un destacado músico y compositor de Carapeguá, conocido por su profundo compromiso con la música folklórica paraguaya y por su particular género, “El Compuesto”. Este género se caracteriza por narrar, a través de la música y la letra, hechos reales ocurridos no solo en Carapeguá sino también en otros puntos del país. Todas estas narraciones se centran en sucesos trágicos que han impactado a la ciudadanía.

El género “Compuesto”, del maestro Centurión Vega, interpretado por su grupo musical “Los Compuesteros”, ha alcanzado gran popularidad. Han logrado grabar 16 volúmenes, incluyendo el álbum “100 Compuesto” y 50 “Emiliano Ré”, en este último se reflejan temas que describen a sus amigos, la naturaleza y a la mujer.

La declaración de “Tesoro Vivo de Carapeguá” y del género “El Compuesto” como patrimonio inmaterial es un reconocimiento a su valiosa contribución a la cultura local y nacional, y un compromiso que representa con la preservación y difusión de sus expresiones culturales más significativas que ojalá valoren las demás generaciones, expresó el distinguido Centurión Vega.