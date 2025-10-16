Construyen muelle turístico en Humaitá

La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) inició la construcción de un muelle turístico en la histórica ciudad de Humaitá, sumando un nuevo atractivo a este destino que conserva parte fundamental de la memoria nacional.

Ubicada a 40 kilómetros de Pilar, Humaitá vive un gran momento con el inicio oficial de las obras del nuevo muelle y la reciente adjudicación de la ruta histórica de hormigón armado que conectará Pilar, Humaitá y Paso de Patria.

El intendente Julio Caballero (PLRA) confirmó que el proyecto fue adjudicado por la Senatur a la empresa CO IN del Ing. Carlos Perales Ortellado, con una inversión de Gs. 1.147.356.900, bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional (ID 463544).

“La empresa ya se instaló en el sitio para iniciar los trabajos. La base será de hormigón, el caminero de maderas las barandas metálicas. Es una obra financiada íntegramente por Senatur y tendrá una duración aproximada de siete meses”, explicó el jefe comunal.

Fiscalización a cargo de la Municipalidad

Caballero indicó que la fiscalización estará a cargo de la Municipalidad, con acompañamiento técnico de una ingeniera civil designada a pedido del MOPC.

Recordó además que durante la visita de la ministra de Turismo, Angie Duarte, asumió el compromiso de ejecutar este proyecto.

“La ministra se comprometió con la construcción del muelle y el mirador turístico de Humaitá, y hoy está a punto de ser una realidad. Con esto se revaloriza nuestro patrimonio histórico y se potencia el desarrollo turístico del departamento de Ñeembucú”, señaló el intendente.

Julio Caballero, explicó que la obra forma parte del Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector Turístico del Paraguay, el muelle tendrá una pasarela de acceso de 45 metros, un mirador de 5x5 metros y un voladizo perimetral de 80 centímetros.

Muelle en el Museo y Fortaleza de Humaitá

El muelle estará ubicado en las cercanías del Museo y la Fortaleza de Humaitá, integrado al paisaje del río Paraguay con un diseño que prioriza la sostenibilidad y la seguridad.

Según detalló el intendente, se utilizarán maderas duras tratadas como quebracho colorado, lapacho, yvyraró y curupa´y, además de hormigon armado para garantizar durabilidad.

“El lugar contará con iluminación LED, que brindará una vista espectacular durante la noche” explicó.

Caballero también valoró la adjudicación por parte del MOPC de la Ruta Pilar–Humaitá–Paso de Patria, que será construida íntegramente en hormigón armado.

Obra durará tres años

El Lote 1, de 33,6 km entre Pilar y Humaitá, y el Lote 2, de 25 km entre Humaitá y Paso de Patria, estarán a cargo de la empresa Caminos del Sur.

El proyecto tendrá una duración estimada de tres años, incluye una rotonda en el Cruce Boquerón y una circunvalación en Humaitá.

“Estas obras impulsarán el crecimiento económico y turístico del distrito, con énfasis en la contratación de mano de obra local”, destacó Caballero.

Finalmente, el intendente recordó que Humaitá se prepara para recibir a visitantes en sus próximas celebraciones, como el Festival del Estofado de la Novia, que será próximo 31 de octubre, y la Fiesta Patronal en honor a San Carlos Borromeo, el 4 de noviembre.