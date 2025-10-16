Video: funcionarios del Trauma marchan exigiendo mejores condiciones laborales

Funcionarios del Hospital de Trauma marcharon esta mañana sobre la avenida General Santos exigiendo la contratación de personal, la desprecarización de más de 300 funcionarios y el escalafón salarial.

“Para la desprecarización, lo importante es que se abra el concurso diferenciado para los funcionarios del Hospital de Trauma. Tenemos camilleros, radiólogos, personal de servicios generales, cocineras, lavanderas. Todo el equipo de Trauma es importante”, expresó el licenciado José Luis Báez.

El profesional explicó que hay personales que están llegando a los 60 años de edad, con 32 años de servicio, y siguen siendo contratados. “Eso es injusto”, dijo.

Comentó que son 1.060 funcionarios en el Hospital de Trauma y 300, aproximadamente, son los funcionarios que tiene que ser desprecarizados. “Además, se necesita que se contraten aproximadamente 300 a 400 funcionarios más, porque el fallecido no tiene reposición, el jubilado no tiene reposición, entonces, el Hospital queda desabastecido”, añadió.

“Lo que solicitamos se debería incluir en el presupuesto del año que viene y con todo lo que estamos pidiendo, más o menos serían unos 3 millones de dólares. Los políticos, en cafetería, gastan este monto”, sostuvo el Licenciado.

En otro momento, Báez apuntó a las estadísticas del año pasado y las actuales, en cuanto a la cantidad de pacientes atendidos. “Mensualmente, recibimos casi 9 mil accidentados, de diferentes tipos y desde diferentes partes del país”, acotó.

“Si no hay respuestas, vamos a tomar medidas más drásticas”, advirtió.