Alex Santiago Recalde, campeón invicto de tenis categoría 12 años

En una emocionante final, Recalde se impuso en el último torneo del año, disputado en Rakiura-Luque, frente a Bruno Rodríguez. El primer set fue para Recalde por 6 a 3, el segundo set favoreció a Rodríguez por 6 a 3, y el desempate se definió con un Super Tie Break, donde Recalde logró remontar un marcador de 5 a 8 y terminó imponiéndose 10 a 8, coronando así un año perfecto.

A lo largo de la temporada, Santiago Recalde participó en los siguientes campeonatos de la APT y se quedó con la totalidad de los títulos:

Torneo G2 en el Club Deportivo Puerto Sajonia (CDPS) Torneo G1 en Rakiura-Luque Torneo G2 en el Club Internacional de Tenis (CIT) Torneo G2 en la Asociación Paraguaya de Tenis (APT) Torneo G1 en la Asociación Paraguaya de Tenis (APT) Torneo G2 en el Club Deportivo Puerto Sajonia (CDPS) Torneo G2 en la Asociación Paraguaya de Tenis (APT) Torneo G1 en la Asociación Paraguaya de Tenis (APT) Torneo G2 en Rakiura-Luque

Un año impecable para el talentoso Recalde, que demuestra no solo habilidad y constancia, sino también un espíritu competitivo que lo posiciona como una de las promesas del tenis paraguayo.