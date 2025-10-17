Nacionales

Alex Santiago Recalde, campeón invicto de tenis categoría 12 años

QUIINDY. El joven tenista nacido en esta ciudad, Alex Santiago Recalde, se consagró campeón invicto en la categoría 12 años, tras disputar nueve encuentros en diferentes canchas a lo largo del año. Los torneos fueron organizados por la Asociación Paraguaya de Tenis (APT), lo que le permitió al noveno campeón alzarse con todos los títulos de su categoría sin perder ni un solo partido.

Por Emilce Ramírez
17 de octubre de 2025 - 13:38
Alex Santiago Recalde, campeón invicto, exhibe sus trofeos.
Emilce Ramirez

En una emocionante final, Recalde se impuso en el último torneo del año, disputado en Rakiura-Luque, frente a Bruno Rodríguez. El primer set fue para Recalde por 6 a 3, el segundo set favoreció a Rodríguez por 6 a 3, y el desempate se definió con un Super Tie Break, donde Recalde logró remontar un marcador de 5 a 8 y terminó imponiéndose 10 a 8, coronando así un año perfecto.

Alex Santiago Recalde es campeón invicto de tenis en la categoría 12 años.


A lo largo de la temporada, Santiago Recalde participó en los siguientes campeonatos de la APT y se quedó con la totalidad de los títulos:

Títulos conquistados por el joven tenista Alex Santiago Recalde.

  1. Torneo G2 en el Club Deportivo Puerto Sajonia (CDPS)
  2. Torneo G1 en Rakiura-Luque
  3. Torneo G2 en el Club Internacional de Tenis (CIT)
  4. Torneo G2 en la Asociación Paraguaya de Tenis (APT)
  5. Torneo G1 en la Asociación Paraguaya de Tenis (APT)
  6. Torneo G2 en el Club Deportivo Puerto Sajonia (CDPS)
  7. Torneo G2 en la Asociación Paraguaya de Tenis (APT)
  8. Torneo G1 en la Asociación Paraguaya de Tenis (APT)
  9. Torneo G2 en Rakiura-Luque

Un año impecable para el talentoso Recalde, que demuestra no solo habilidad y constancia, sino también un espíritu competitivo que lo posiciona como una de las promesas del tenis paraguayo.