Alex Santiago Recalde, campeón invicto de tenis categoría 12 años

En una emocionante final, Recalde se impuso en el último torneo del año, disputado en Rakiura-Luque, frente a Bruno Rodríguez. El primer set fue para Recalde por 6 a 3, el segundo set favoreció a Rodríguez por 6 a 3, y el desempate se definió con un Super Tie Break, donde Recalde logró remontar un marcador de 5 a 8 y terminó imponiéndose 10 a 8, coronando así un año perfecto.
A lo largo de la temporada, Santiago Recalde participó en los siguientes campeonatos de la APT y se quedó con la totalidad de los títulos:
- Torneo G2 en el Club Deportivo Puerto Sajonia (CDPS)
- Torneo G1 en Rakiura-Luque
- Torneo G2 en el Club Internacional de Tenis (CIT)
- Torneo G2 en la Asociación Paraguaya de Tenis (APT)
- Torneo G1 en la Asociación Paraguaya de Tenis (APT)
- Torneo G2 en el Club Deportivo Puerto Sajonia (CDPS)
- Torneo G2 en la Asociación Paraguaya de Tenis (APT)
- Torneo G1 en la Asociación Paraguaya de Tenis (APT)
- Torneo G2 en Rakiura-Luque
Un año impecable para el talentoso Recalde, que demuestra no solo habilidad y constancia, sino también un espíritu competitivo que lo posiciona como una de las promesas del tenis paraguayo.