Pacientes del Hospital de Barrio Obrero denuncian goteras y otras incomodidades

La intensa lluvia que cayó sobre Asunción en la mañana de este viernes hizo aún más difícil la espera de pacientes y familiares en el Hospital General de Barrio Obrero, donde el piso de la zona de espera para consultas quedó parcialmente cubierto de agua a causa de goteras.

Según comentó a ABC Color una mujer que se hallaba allí esta mañana, quien se identificó como Nélida, un hombre “de edad” resbaló a causa del agua que goteaba del techo.

La mujer indicó que el lugar tampoco cuenta con suficientes asientos para toda la gente que espera allí, y pidió que las autoridades realicen las reparaciones y ajustes correspondientes.

Otra mujer, que acompañaba a un paciente, dijo que es necesario que el gobierno invierta más recursos en el sistema de salud.

“Esto es lo que el gobierno nos ofrece, es triste”, lamentó.

Hospital de Barrio Obrero, con menos presupuesto en 2026

Pese a las carencias que enfrenta, el Hospital de Barrio Obrero sufrirá un recorte presupuestario en 2026, según el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el próximo año.

El Ministerio de Salud Pública dispuso que el presupuesto destinado al hospital en 2026 sea más de 1.100 millones de guaraníes inferior al monto que le fue asignado en el presente año..