¿Dónde hará trabajos la ANDE este domingo y qué zonas se verán afectadas?

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) anunció los trabajos de mantenimiento del sistema de distribución de energía eléctrica que tiene previsto realizar mañana domingo en la zona Central y qué áreas podrían ver afectados temporalmente sus suministros de electricidad.

Según el programa de trabajos para mañana, la ANDE solo tiene previsto realizar un cambio de conductores de media tensión cerca de la compañía Aguaity del distrito de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

Ese trabajo se realizará entre las 7:00 y las 17:00. }

La ANDE recomienda “tomar las medidas preventivas (en ese horario), especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública”.