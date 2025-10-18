Salud registra más de 750 picaduras de alacrán en lo que va del año

Según el más reciente boletín de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, en lo que va del año ya se registraron 753 casos de picaduras de escorpión y 373 accidentes ofídicos (mordeduras de serpientes). Recuerdan la importancia de acudir a un centro asistencial para recibir el antídoto en caso de ser víctima de una mordedura o picadura potencialmente venenosa.