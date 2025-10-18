Salud registra más de 750 picaduras de alacrán en lo que va del año

La Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS) del Ministerio de Salud, en su Boletín Epidemiológico Semanal difundido en octubre, indica que los accidentes ponzoñosos en su totalidad ya superan las 1.200 notificaciones en el año 2025. Este total implica las mordeduras de serpientes, alacranes y arañas.
Los números de accidentes ponzoñosos este 2025 son:
- De serpientes: 373
- De escorpión (alacrán): 753
- De arañas: 154
La mayoría de los casos de picaduras de escorpión se registraron en Central, Itapúa, Asunción y Paraguarí.
Mientras que los reportes de mordedura de serpiente se registraron mayoritariamente en Itapúa, Concepción, Presidente Hayes, Caazapá y Central.
En cuanto a los reportes de aracnoidismo, se dieron sobre todo en el departamento Central.
¿Qué hacer si te pica un alacrán?
Las personas que son víctimas de una picadura acudan inmediatamente a un centro asistencial más cercano, para la evaluación. Antes, no debe aplicarse remedios de ningún tipo a la herida y, para calmar el dolor, se puede optar por compresas frías (hielo).
No en todos los casos se requiere el antiveneno y son los médicos los que determinan la gravedad dependiendo de la sintomatología.