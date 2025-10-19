Choque de vehículos dejó como saldo un fallecido y un herido en Yrybucuá

YRYBUCUÁ. Un choque frontal de dos vehículos dejó como saldo una víctima fatal y un herido de gravedad sobre la ruta PY03 de esta jurisdicción. El percance mortal se produjo en la cabecera de un puente ubicada en una peligrosa pendiente de la citada vía, donde anteriormente ya se registraron otros hechos similares.