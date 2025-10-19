Choque de vehículos dejó como saldo un fallecido y un herido en Yrybucuá

Según el reporte de la Policía, el suceso se produjo esta mañana, aproximadamente a las 07:40, sobre la ruta PY03, en el kilómetro 191 de la compañía Alemán Cué, de la colonia Vy´a Renda, de este municipio.
El hecho involucró a un automóvil de la marca Toyota, modelo Ractis, color gris, matrícula Nº AAIJ782, guiado por César Alexis Zárate Cáceres, de 36 años, quien falleció en el lugar a consecuencia de los golpes y las heridas.
El otro vehículo es un camión de la marca Mercedes Benz, modelo 710/37, color blanco, matrícula Nº ABU883, guiado por Carlos César Esteve Encina, de 60 años, quien resultó con lesiones y fue trasladado hasta el hospital distrital de San Estanislao por bomberos voluntarios.
Datos extraoficiales señalan que, aparentemente, el choque entre ambos rodados se habría producido por la maniobra imprudente de alguno de los conductores, provocando el impacto frontal de los vehículos, aunque esta hipótesis está siendo investigada por los intervinientes.
Procedimiento
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría 19ª de la colonia Vy´a Renda. También se dio participación al fiscal de turno de San Estanislao, Alexander Arguello, a agentes de la Sección de Criminalística de la Policía Nacional, entre otros.
Tras el procedimiento correspondiente, el cuerpo de la víctima fatal fue entregado a los familiares, mientras continúan los trabajos de pericia a cargo de los responsables de la investigación del caso.