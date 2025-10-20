Enfermeras levantan protesta tras acuerdo con Salud Pública

Las enfermeras y obstetras que esta mañana iniciaron una protesta por tiempo indefinido ante el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), lograron un acuerdo para levantar la medida. La protesta era por la falta de pago total de sus salarios. Durante una reunión con las autoridades, las profesionales acordaron la conformación de una mesa de trabajo y el compromiso de pago paulatino de los salarios adeudados, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La movilización, que reunió a integrantes del Comité de Atención Primaria de la Salud (APS), la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) y la Asociación de Obstetras del Paraguay, se inició ante el incumplimiento de Salud Pública en el pago total de haberes a más de 150 profesionales. Según la denuncia, de enero a la fecha, las deudas salariales a cada afectada oscilan entre G. 3 millones y G. 16 millones.

Actualmente, el salario base de una enfermera es de G. 4.320.000, mientras que las profesionales de carrera tienen un salario base de G. 4.900.000. Mirna Gallardo, presidenta de la APE, explicó que actualmente se tiene registro de 24 mil enfermeras en el país, pero solo 8 mil profesionales son de carrera, por la carencia presupuestaria.

Gallardo lamentó que desde hace un tiempo, un número importante de profesionales de enfermería migran a países como Italia o Alemania buscando mejores oportunidades laborales.

Compromiso de verificación y pago

El principal resultado de la reunión de esta tarde, con autoridades sanitarias, fue el acuerdo para establecer una mesa de trabajo para verificar la situación de las Unidades de Salud Familiar (USF) y checar cada uno de los contratos del personal afectado.

Según se acordó, la revisión de la situación de las profesionales comenzará mañana, en los departamentos de Concepción, San Pedro y Cordillera. Se estableció un plazo de 10 días para completar el proceso. Gallardo dijo que si en ese plazo no hay avances, volverán al Ministerio de Salud y se movilizarán allí por tiempo indefinido.