Pobladores de la compañía Kile Kué de San Ignacio piden camino de todo tiempo

Con cierre de ruta, los pobladores de la comunidad de Kile Kué, una de las compañías del distrito de San Ignacio, Misiones, realizaron el pedido de construcción de un camino de todo tiempo en dicha zona, ya que después de cada lluvia salir de allí es toda una odisea, manifestaron.

En ese sentido, Yohana Oviedo, pobladora de dicha compañía, indicó que esperan que las autoridades municipales les hagan caso porque ya no quieren estar incomunicados.

Lea más: Vecinos de la compañía Chako’i de la capital de Misiones piden urgente reparación de camino vecinal

“De esta comunidad salen muchas personas a tempranas horas, tanto para ir a trabajar como para llevar a sus hijos a la escuela, y por la situación del camino salimos todos sucios, si es que salimos. Las autoridades no nos hacen caso. Hace mucho tiempo estamos pidiendo una solución, pero solo nos traen promesas y después nos dejan en el olvido”, agregó Oviedo.

Otro de los pobladores, Mario Griffith, recalcó que el camino está destrozado en todo su trayecto y pidió encarecidamente a la intendenta Cristina Ayala (ANR) que les pueda hacer caso y ver una solución definitiva a su problemática.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Las autoridades municipales vienen junto a nosotros, a prometernos una solución, pero después queda en el olvido. Nos mienten todo el tiempo y nosotros seguimos sufriendo. Por favor, intendenta, podría solucionar nuestra situación y mandar hacer un camino de todo tiempo”, manifestó Griffith.