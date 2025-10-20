Video: protesta frente a la casa del decano de Derecho UNA

Un grupo de aproximadamente 50 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se manifestó en la noche de este domingo frente a la vivienda del decano Carlos González Morel, exigiendo su renuncia y cuestionando su ausencia ante las necesidades de la institución.

Los universitarios reclamaron que el decano no brinda respuestas a los planteamientos estudiantiles y que, según afirmaron, “las carencias dentro de la facultad deben ser afrontadas por los propios alumnos ante la falta de gestión de las autoridades”.

Entre los voceros de la manifestación estuvieron Elías Fleitas, presidente del Centro de Estudiantes, y Bruno Ramírez, representante estudiantil ante el Consejo Directivo, quienes señalaron la escasa apertura al diálogo por parte de González Morel.

Los estudiantes también recordaron el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, alumno de la facultad, ocurrido frente al edificio académico, como un hecho que —según dijeron— “evidencia la inseguridad que rodea a la institución”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La protesta se da en un contexto de tensiones internas en el gremio estudiantil. En setiembre pasado, tanto Fleitas como Ramírez fueron cuestionados por la presencia de la jueza Karen González y su esposo, Jorge Bogarín, declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos, durante el acto de traspaso de mando del Centro de Estudiantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El episodio generó malestar y críticas dentro del gremio, cuyos miembros advirtieron sobre un supuesto “copamiento” político de los distintos estamentos de la Facultad de Derecho por parte de Bogarín y sus aliados.

Lea más: Derecho UNA: candidata de Jorge Bogarín no podrá asumir por medida cautelar

Decano dice estar abierto al diálogo

Consultado sobre la manifestación, el decano Carlos González Morel se mostró sorprendido por la protesta y aseguró que desconoce las motivaciones del reclamo.

“Estoy abierto al diálogo con los estudiantes. Si existen inquietudes, las vías institucionales están disponibles para canalizarlas y buscar soluciones”, expresó el decano, quien reiteró su disposición a escuchar y trabajar de manera conjunta con los representantes del alumnado.