Círculo de médicos: “ministra Barán está atrasada, no tiene las competencias mínimas”

En el marco de su “Campaña Nacional contra la Corrupción en Salud”, el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) viene denunciando irregularidades en el sistema de salud pública.

Esta semana, el gremio remitió notas a la Fiscalía y al presidente Santiago Peña para exigir el cese de las inauguraciones irregulares de hospitales públicos y la apertura de una investigación sobre el presunto uso indebido de fondos del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress).

En sus notas, el CPM apuntó como irregulares al Hospital General de Coronel Oviedo, el Hospital General de la Ciudad de Encarnación y el Hospital General Paraguay-Corea de Santa Rosa del Aguaray, todos dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Sin habilitación regular

El presidente del gremio, doctor Jorge Rodas, afirmó hoy que el 99% de los establecimientos de salud pública no tienen habilitación ni registro en la Superintendencia de Salud y pidió al Ejecutivo que intervenga.

En ese sentido, sostuvo que el sistema de salud pública está sumido en la corrupción debido a un “sistema perverso” que no depende de una sola persona o sector.

“La corrupción imperante en salud no tiene el color rojo ni azul, tiene el color verde, apunta directamente al color del dólar. Este sistema perverso no tiene partido político. Son operadores para recaudar a sus pecunios personales que vienen de gobierno a gobierno saltando”, dijo.

Cuestionan la gestión de la ministra Barán

El titular del CPM señaló además que la ministra María Teresa Barán y su equipo no tienen la capacidad para manejar el MSPBS, por lo que deberían ser reemplazados.

“La ministra de Salud está atrasada, no tiene las competencias mínimas para responsabilizarse de esta tarea. Con su labor actualmente está beneficiando a no sé a quién o le conviene a su signo político, no sé cuál es la razón, pero las razones de idoneidad no la amparan y no es la primera vez que lo decimos”, expresó.

El doctor Rodas insistió en que la habilitación irregular de establecimientos de salud es un “vicio” arraigado en las autoridades y aclaró que no es un problema exclusivo del actual gobierno.