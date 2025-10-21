Video: incendio en instalaciones del Club Sajonia de Asunción

Bomberos voluntarios y personal del Club Deportivo del Puerto Sajonia trabajan en apagar el incendio que se produce en uno de los pabellones del citado club social.
De acuerdo con videos que circulan en redes sociales en la tarde de hoy, el incendio produce una gran humareda y llamas en el lugar.
Además, varios socios se encontraban en la institución en el momento del siniestro.
De momento se desconocen las causas del incendio y si hay heridos o no.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy