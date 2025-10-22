Caaguazú: Allanamiento en el barrio Santa Isabel deja dos detenidos y varias dosis de crack incautadas

Durante la intervención, los intervinientes hallaron 47 dosis de supuesta cocaína tipo crack, con un peso total de 6,8 gramos, envueltas en pequeñas bolsas de polietileno color azul.

También se incautó una balanza de precisión marca SF-400, dinero en efectivo por un total de G. 2.182.000 y 18.000 pesos argentinos, además de dos teléfonos celulares y dos motocicletas, una de la marca Kenton y otra Star, que habrían sido utilizadas para el traslado de la droga en la zona.

En el lugar fueron detenidos Esther Elizabeth Escobar, de 56 años, ama de casa, y Pedro Fabián Esquivel Barrientos, de 30 años, albañil, ambos domiciliados en la vivienda allanada.

Según el informe policial, Esquivel cuenta con antecedentes por hurto agravado (2022), producción de riesgos comunes (2021) y exposición al peligro en el tránsito terrestre (2024), por lo que no se descarta su vinculación con una red de microtráfico que operaría en el sector.

El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Fermín Segovia, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Caaguazú, quien dispuso la remisión de los detenidos y las evidencias a la base regional para las diligencias correspondientes.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles implicados en la distribución de drogas en barrios periféricos de la ciudad.