Caaguazú: interceptan a delivery de crack en la vía pública

En el marco del “Plan Sumar”, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron una intervención en la vía pública que permitió la captura de un distribuidor de drogas que operaba bajo la modalidad delivery.

El procedimiento se llevó a cabo en la colectora sur del barrio San Lorenzo de la ciudad de Caaguazú, donde fue interceptado un individuo que distribuía dosis de crack utilizando vehículos y motocicletas para la entrega.

En poder del mismo fueron incautadas 42 dosis pasta base listas para la comercialización. Resultó detenido Pedro Pablo Pereira Cabrera (20).

Lea más: Eliminan más de 15 toneladas de marihuana en Amambay

La modalidad delivery es una de las estrategias más utilizadas por las redes de microtraficantes para evitar allanamientos, diversificar sus puntos de venta y mantener la distribución activa dentro de los barrios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Senad, en coordinación con el Ministerio Público, intensifican los operativos orientados a la reducción del microtráfico y la protección de las comunidades, mediante la detección y neutralización de estos sistemas de distribución que promueven el consumo de drogas y la inseguridad ciudadana, aseguran.