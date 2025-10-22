Refuerzan las mingas ambientales para prevenir dengue en ciudades de Cordillera

Pablo Cáceres, jefe regional del Senepa, explicó que los trabajos se desarrollan de forma coordinada con las municipalidades, la Tercera Región Sanitaria y las comisiones vecinales, a fin de lograr una cobertura más amplia.

Indicó que ya fueron intervenidos varios barrios de Caacupé y que las tareas continúan hoy en Altos y San Bernardino. “Estamos intensificando las acciones preventivas antes del gran movimiento de personas que se espera en Cordillera.

La participación ciudadana es fundamental para mantener limpios los patios y evitar criaderos del mosquito”, destacó.

Se visitan barrios e instituciones

Los equipos técnicos despliegan cuadrillas en barrios, instituciones educativas y zonas turísticas, donde realizan tareas de control ambiental, eliminación de criaderos, rociado y sensibilización ciudadana. Estas acciones buscan frenar la propagación del vector transmisor del dengue, chikunguña y zika, enfermedades que cada año generan preocupación durante la temporada de calor y lluvias.

Además de las fumigaciones, las brigadas entregan materiales educativos y conversan con las familias sobre la importancia de desechar correctamente los residuos y mantener tapados los recipientes con agua.

“La idea es que la gente se involucre, que entienda que el mosquito se cría en nuestras casas si no actuamos con responsabilidad”, resaltó Cáceres.

Estas labores forman parte del plan departamental de lucha contra el dengue, que se mantiene activo durante todo el año, pero se refuerza especialmente en los meses previos a diciembre, cuando miles de peregrinos y turistas llegan hasta la capital espiritual del país.

