Juez presenta hoy su libro “La Prueba y su Valoración en el Proceso Penal”

El juez de Sentencia N° 20 de la Capital, Abg. Manuel Aguirre Rodas, presenta este jueves 23 de octubre su tercera obra literaria, titulada “La Prueba y su Valoración en el Proceso Penal”. El lanzamiento está programado para las 18:00, en la sede de la Universidad Iberoamericana (Unibe), ubicada en Asunción.

Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 08:40
Abg. Manuel Aguirre Rodas, jueza de Sentencia N° 20 de la Capital.
El trabajo jurídico del juez Manuel Aguirre Rodas, a más de la investigación que se han pronunciado sobre la materia, recoge la experiencia del autor en el ejercicio de la profesión de abogado y como magistrado del fuero penal, según detalló a nuestro diario el magistrado.

Aguirre agregó que la publicación tiene una finalidad práctica, destinada a los estudiantes de los últimos años de la carrera de derecho, como así también a los noveles abogados que se inician en la profesión.

Lanzamiento del libro de Manuel Aguirre.
Invitación al lanzamiento del libro "La prueba y su valoración en el proceso penal", del juez Manuel Aguirre.

El libro, dividido en una parte histórica, realiza una interesante acotación sobre las dificultades en el derecho procesal penal de nuestro país, de acoger aquellos cambios que por diversos motivos tardaron en adaptarse a nuestro medio.

No es ajeno al autor, la incidencia en la valoración de las pruebas los factores ajenos al proceso penal, que van desde los sesgos de los jueces, los delitos estigmatizados, como así también la ausencia de independencia del Poder Judicial.

El trabajo expuesto en lenguaje claro, analiza cada prueba del proceso penal, con citas del derecho comparado jurisprudencias nacional, para señalar el camino de como los litigantes pueden hacer valer su teoría del caso en una confrontación jurisdiccional por medio de la valoración de las pruebas.