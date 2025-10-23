MADES investigará obras en Cerro Perö y podría abrir sumario a la Municipalidad de Paraguarí

La decisión del intendente municipal- Marcelo Simbrón (ex cartista - ANR)- de adjudicar la construcción de la “Noria o Rueda de Chicago” mediante un procedimiento de contratación por excepción y sin contar con la licencia ambiental para intervenir en el Cerro Perõ generó preocupación entre pobladores y concejales.

La construcción de la “Noria o Rueda de Chicago”, prevista en el Cerro Perö de este distrito, fue adjudicada de manera express: la convocatoria se publicó el 15 de octubre y la apertura de sobres se realizó apenas dos días después. El contrato, por G. 1.437.000.000, benefició a la empresa AGT Constructora, cuyo representante legal es Armín González.

Los pobladores también cuestionan obras adicionales al proyecto principal. El Ejecutivo comunal comenzó a construir una escalinata desde la base del cerro, lado Santa Catalina, hasta la cima, sin contar con licencia ambiental, según denunció el Comisario (SR) Blás Ramírez.

Asimismo, critican el sistema de adjudicación, señalando que no existe urgencia que justifique la utilización de préstamos para concretar la obra. Según el Decreto N° 2264/24, Art. 52, la urgencia debe ser probada, concreta, objetiva e inmediata, de manera que solo ante un procedimiento ordinario o especial se produciría un grave perjuicio a los intereses públicos.

Frente a los cuestionamientos, el Ejecutivo comunal publicó en sus redes sociales:“Avanzamos con la construcción de la escalinata de acceso peatonal al Cerro Perö, con 20% de avance. Es importante mencionar que este trabajo cuenta con estudios técnicos de mecánica de suelo y cálculo estructural y no requiere Estudio de Impacto Ambiental por ser una obra menor (3.000 m²), así que tranquilos muchachos, todo va a estar bien”.

Lo que dice el MADES

Al respecto, el director General de Control de Calidad Ambiental y de Recursos Naturales del MADES, Christian Ferrer, manifestó que, tras revisar publicaciones periodísticas sobre la intervención, constataron que la Municipalidad no presentó solicitud de licencia ambiental, ni contrató consultora para el estudio correspondiente.

Finalmente, Ferrer señaló que se destinarán técnicos del Mades a la Municipalidad para solicitar la documentación y luego trasladarse al cerro para verificar las obras realizadas. Subrayó que cualquier intervención en recursos naturales requiere licencia ambiental y que, de no contar con ella, los antecedentes de la fiscalización serán remitidos a la asesoría del Mades, que determinará si corresponde abrir un sumario administrativo.