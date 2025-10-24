Horqueta: pobladores no permiten que máquinas utilizadas para perforación de pozo se retire de Ybyraty

Son unas 40 viviendas las que hace casi un año están sin el servicio de agua potable, luego de que el pozo que proveía agua potable a la población se secó. Ante esta situación lograron que el SENASA envíe funcionarios y maquinarias a la comunidad para perforar un nuevo pozo.

Los trabajos se realizaban con aparente normalidad, pero llegaron a cavar hasta 180 metros de profundidad, pero no encontraron el agua, mencionó, Mirian Casco, una de las pobladoras de Ybyraty. Agregó que un geólogo estuvo en el lugar durante dos días, pero tampoco pudo ayudar a encontrar el vital líquido.

Hace tres meses que los trabajos se interrumpieron, los funcionarios abandonaron el sitio, pero las maquinarias quedaron en la comunidad, manifestaron los vecinos.

En las primeras horas de la mañana de este viernes los funcionarios del SENASA intentaron llevar las maquinarias, pero los pobladores se los impidieron.

“Nosotros no vamos a dejar que lleven hasta que tengamos agua, demasiado estamos sufriendo y ya hace tiempo de esto”, aseguró Mirian Casco.

Según esta pobladora, los funcionarios del SENASA mencionaron que deben ir a otras comunidades a realizar perforaciones y que luego de cumplir con esos objetivos volverían a Ybyraty. Esta versión no es creíble para los pobladores que se mantienen firmes en la decisión de no permitir el retiro de las maquinarias hasta que tengan agua potable.