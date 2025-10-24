Vecinos de San Bernardino denuncian caos vehicular por un semáforo

Vecinos y conductores que circulan por el acceso principal a San Bernardino, en el cruce con la ruta que conecta con Altos, expresaron su disconformidad por el semáforo instalado por la Municipalidad.

Según denunciaron, el semáforo tiene cuatro tiempos y permite giros a la izquierda en todas las esquinas, lo que genera un cuello de botella y vuelve lento el tránsito, incluso en días de baja circulación.

La avenida Guillermo Naumann, que en esa intersección pasa a llamarse Santiago Schaerer, es una de las vías más utilizadas para conectar la Ruta PY02 con San Bernardino. Los vecinos sostienen que, por su utilidad, del tránsito debería priorizar su fluidez.

Temporada alta, a la vuelta de la esquina

Los pobladores manifestaron su preocupación ante la inminente llegada de la temporada alta de verano, cuando miles de vehículos ingresan a la ciudad los fines de semana.

Además de lento tránsito por el semáforo, los vecinos denunciaron que hay un badén profundo justo después del cruce, en dirección al centro, que obliga a los vehículos a reducir su velocidad.

Piden a la Municipalidad una solución

Los vecinos sostienen que el problema se debe a una falta de planificación y piden una revisión del semaforo. En ese sentido, proponen que el cruce tenga dos tiempos principales. Uno para entrada y salida de San Bernardino, y otro para el paso hacia y desde Altos.

Según señalaron, los demás giros podrían redirigirse a calles alternativas bien señalizadas y asfaltadas.