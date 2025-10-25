HNI: denuncian incidentes e irregularidades en elección de sindicato de enfermeros

Las elecciones internas del Sindicato de Enfermeras del Hospital Nacional (SEHN) —el gremio más grande del centro asistencial— se desarrollaron este sábado en medio de tensiones, acusaciones de irregularidades y denuncias de parcialidad. Desde el movimiento “Juntos por la Equidad”, cuya lista fue impugnada, afirman que el proceso se llevó adelante “de manera totalmente irregular” y sin respetar los plazos establecidos por el estatuto sindical.

Según explicó Rodrigo Zaracho, candidato por el movimiento afectado, el problema comenzó con la elaboración del calendario electoral por parte del Tribunal Electoral Independiente(TEI). “No nos dieron el tiempo estipulado para tachas y reclamos. Teníamos que tener 48 horas, pero solo dieron 24, y cuando presentamos las correcciones, ya no nos aceptaron la lista”, señaló en conversación con este medio.

Por su parte, Lidia Elena Benítez, miembro del SEHN, indicó que el proceso fue “totalmente fuera de lugar”. Afirmó que hoy la asamblea se inició una hora antes del horario establecido y que la elección de la presidenta de mesa se realizó sin la cantidad estipulada de socios presentes. “Estamos todos esperando a ver qué pasa, porque si hay lista única, no puede haber elecciones”, cuestionó.

Impugnación total y acusaciones de manipulación

El movimiento “Juntos por la Equidad” denunció además que su lista fue impugnada en su totalidad, cuando el estatuto establece que las observaciones deben hacerse de manera nominal, con nombre y apellido de los candidatos cuestionados. “El Tribunal Electoral Independiente (TEI) está conformado por miembros manipulados por el oficialismo sindical, que responde al movimiento actual, ‘Sí se puede más’”, afirmó Zaracho.

Ante las supuestas irregularidades, el grupo opositor convocó a una escribana para que labre acta del proceso y evalúan iniciar acciones legales. “Estamos abocados a denunciar ante el Tribunal Electoral lo que está ocurriendo. Queremos que se respeten las normas”, expresó el dirigente. Hasta el momento, no se reportaron incidentes graves, aunque el ambiente continúa tenso en el Hospital Nacional y no se sabe si se llevarán o no a cabo las elecciones.