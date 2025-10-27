Amambay: joven desaparece en el río Aquidabán tras vuelco de precaria balsa de paso

Un joven indígena identificado como Wilson Ramírez Cabrera de 19 años desapareció en aguas del Río Aquidabán en la noche del domingo último; según datos, el mismo cayó al caudaloso cauce hídrico y fue arrastrado mientras intentaba cruzar el río en la balsa utilizada por los lugareños por la falta de un puente. Con el joven se encontraban otras 7 personas que lograron sobrevivir. “Eran 8 personas que cruzaban el río en la balsa anoche después de hacer compras cuando se produjo un vuelco de la balsa; todos cayeron al agua, la mayoría salió pero Wilson fue arrastrado por el agua”, indicó el licenciado Francisco López, director de un colegio de la zona, quien lamentó la situación presentada.

Comunidad aislada

López señaló que la comunidad indígena Pikykua está nuevamente aislada ya que los lugareños decidieron no utilizar la balsa ya que el peligro se acentuó con la subida del nivel del río. “El río Aquidabán está al tope y no estamos usando la balsa por el peligro que representa”, expresó el mismo y agregó que las clases presenciales fueron suspendidas.

Bomberos trabajan y los propios moradores de la comunidad apoyan la tarea de búsqueda del joven desaparecido en el río Aquidabán.

