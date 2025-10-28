Amambay: hallan cuerpo de joven indígena desaparecido en el río Aquidabán

El hallazgo del cuerpo sin vida de Wilson Ramírez Cabrera, de 19 años, se registró en la tarde del martes a unos 200 metros del punto en que se produjo el vuelco de la balsa, según informaron desde el lugar.

“Los propios pobladores de la comunidad indígena Pikykua, con el apoyo de otras comunidades, encontraron el cuerpo del joven”, señaló Luis Fleitas, uno de los líderes de la zona. Cabe recalcar que los pobladores de la comunidad indígena Pikykua, perteneciente al distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay, utilizan una precaria e improvisada balsa para cruzar el río Aquidabán desde que se quedaron sin puente hace más de tres años.

Desde entonces, ocurrieron seis ahogamientos por la caída de transeúntes al río debido a la infraestructura fallida. La desaparición del joven, cuyo cuerpo fue encontrado en la fecha, ocurrió el domingo último en horas de la noche.

Líderes indígenas preparan cierre de ruta para pedir nuevo puente

El líder indígena, Luís Fleitas, indicó que la falta de un puente sobre el río Aquidabán es un peligro para los pobladores y ya hubo varias solicitudes al Gobierno que no tuvieron respuesta. Por esa razón decidieron que harán cierre de ruta.

“El Gobierno no nos dio respuesta, acá somos 1.200 familias y decidimos que vamos a cerrar la ruta en Cruce Bella Vista hasta que tengamos una solución”, manifestó Fleitas, quien agregó que aún no se definió la fecha de inicio de la medida de protesta.

“Somos ninguneados por el Gobierno”, afirman concejales

Los concejales departamentales de Amambay consideran que el departamento es ninguneado por el Gobierno Nacional, ya que varias veces se solicitó la construcción de un puente sobre el río Aquidabán y hasta se declaró emergencia departamental sin obtener respuesta positiva de las autoridades centrales, según señaló el concejal Cristian Franco (ANR), presidente de la Junta Departamental de Amambay.

“Los concejales decidimos enviar una nota al propio presidente Santiago Peña para ver si logramos una respuesta”, expresó Franco.