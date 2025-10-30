Expulsan del país a brasileños detenidos en Capitán Bado

Los ciudadanos brasileños expulsados de nuestro país son Felipe Leite Dos Santos (30), con antecedentes penales por casos de hurto y orden de captura por homicidio en Brasil, y Bruno Caiki Berto Santos (26), requerido en el vecino país por tráfico de drogas. La medida fue dispuesta por el juez de Pedro Juan Caballero, Álvaro Rojas.

La entrega a la Policía Federal de Brasil se hizo efectiva en la sede de la Dirección de Migraciones, en coordinación con el mecanismo de cooperación policial internacional Comando Tripartito. Son considerados peligrosos tanto por la fuerza pública de Paraguay como por la de Brasil, teniendo en cuenta el perfil de los mismos y sus antecedentes en el mundo criminal.

La cúpula policial de Amambay, encabezada por el comisario general Osval Lesme, valoró como positiva la intervención de los investigadores de Capitán Bado, que permitió atraparlos y finalmente devolverlos a su país de origen, donde tienen cuentas pendientes con la justicia.

¿Pertenecen a un grupo criminal brasileño?

El comisario general Osval Lesme, director de Policía en Amambay, señaló que no se descarta que los expulsados sean parte de algún grupo criminal brasileño, como el Primer Comando da Capital (PCC) o el Comando Vermelho. Sin embargo, indicó que, con los datos recabados hasta el momento con la Policía de Brasil, no se encontraron elementos conducentes a concluir que sean parte de una de esas organizaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: PJC: Alerta en la frontera por posible ingreso del Comando Vermelho

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fueron detenidos el martes

Bruno Caiki Berto Santos y Felipe Leite Dos Santos fueron detenidos el martes último en el barrio Primavera de la ciudad de Capitán Bado, durante un allanamiento ordenado por la jueza Vivian Quiñónez. El procedimiento fue encabezado por la fiscal Ester Giménez, acompañada por el comisario Nicolás Flecha, y efectuado por agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional con base en la zona del operativo.

De los mismos fueron incautados seis celulares, que serán sometidos a pericia; y, al verificar sus datos, se detectó que poseían sendas órdenes de captura en Brasil.