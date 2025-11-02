Al son del mariachi se celebra el Día de los Muerto en el Puerto de Asunción

Música y gastronomía mexicana, además de disfraces por el Día de los Muertos, en el Puerto de Asunción, con acceso gratuito se desarrolla este domingo y se extiende hasta las 21:00. El evento es organizado por la Embajada de México en Paraguay.

Primeramente, fue inaugurado el altar del Día de los Muertos 2025 en el Centro Cultural del Puerto de Asunción.

El embajador Juan Manuel Nungray oficia de maestro de ceremonia, presentando a los artistas que hacen vibrar al público al son del mariachis. Entre ellos, se destaca el pequeño Elías “El Mariachi de Quyquyhó”.

Muchas personas llegaron con disfraces característicos del Día de los Muerto, como las catrinas y los catrines.

El Día de Muertos en México es una festividad emblemática que honra a los difuntos, combinando tradiciones prehispánicas con influencias católicas.

Lejos de ser una ocasión de luto, es una celebración colorida y alegre de la vida y la memoria, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.